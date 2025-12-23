Esercito ucraino | ‘ritiriamo le nostre truppe da Siversk’

L’esercito ucraino ha annunciato il ritiro delle truppe da Siversk, riconoscendo la superiorità russa in termini di uomini e mezzi. Nonostante le perdite subite, questa decisione fa parte di una strategia di gestione delle risorse militari in un contesto di conflitto prolungato. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con entrambe le parti che adattando le proprie scelte operative.

