Esercito Kiev | ritiro truppe da Siversk

L'esercito ucraino ha comunicato il ritiro delle truppe dalla città di Siversk, situata nella regione di Donetsk. La decisione è stata ufficializzata dallo stato maggiore, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui tempi del movimento. La situazione nella zona rimane in evoluzione, mentre le forze ucraine riorganizzano le proprie operazioni nella regione.

20.23 Lo stato maggiore dell'esercito ucraino ha annunciato il ritiro dei propri soldati dalla cittadina di Siversk, nella regione di Donetsk. Lo riporta l'agenzia di stampa Ukrinform. Il comando ucraino sostiene di aver preso la decisione "per preservare la vita" delle proprie truppe. "I pesanti combattimenti nei pressi di Siversk continuano. Gli invasori russi hanno un vantaggio significativo in termini di uomini e mezzi e, nonostante le perdite sostanziali, continuano le operazioni offensive attive", afferma. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

