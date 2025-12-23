Esercitazione al fiume Bidente per l’associazione Avas

L’associazione volontari Alto Savio (Avas) di San Piero in Bagno ha recentemente organizzato un'esercitazione al fiume Bidente. L'evento, svolto nel fine settimana, ha coinvolto volontari e operatori in attività di formazione e sicurezza, contribuendo alla preparazione e alla sensibilizzazione sulla tutela dell’ambiente e sulla gestione delle emergenze. Un'iniziativa che rafforza il ruolo dell’associazione nel territorio, promuovendo valori di collaborazione e responsabilità.

L’associazione volontari Alto Savio (Avas) di San Piero in Bagno, nei giorni scorsi ha dato vita a un week end impegnativo e carico di emozioni, che ha visto protagonisti, assieme ad altri operatori, anche i suoi encomiabili volontari e volontarie. L’associazione di Protezione Civile Alto Savio, nata 12 anni fa, fa parte del coordinamento provinciale di Forlì-Cesena. I suoi volontari sono specializzati in rischio idrogeologico, antincendio boschivo e nelle operazioni di ricerca di persone disperse utilizzando Unità cinofile da soccorso. "Nella giornata di venerdì 12 dicembre - informa l’Avas - i nostri operatori hanno partecipato alla maxi esercitazione sul fiume Bidente, organizzata per mettere alla prova procedure e sinergie fra le strutture operative in caso di piena improvvisa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Esercitazione al fiume Bidente per l’associazione Avas Leggi anche: Bidente in piena: ecco la maxi-esercitazione Leggi anche: Sopralluogo del sindaco al Ponte dei Veneziani, conclusi i lavori sulla sponda del fiume Bidente Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Bidente in piena: ecco la maxi-esercitazione - Oltre 80 uomini impegnati lungo il fiume a Santa Sofia per simulare il salvataggio di un gruppo di pescatori travolti dalla corrente ... msn.com

Santa Sofia. Maxi esercitazione di soccorso per una piena del Bidente - Una piena improvvisa del fiume Bidente, un gruppo di pescatori travolti dalla corrente e una chiamata d’emergenza al 112. corriereromagna.it

L’esercitazione sul fiume. Il Po esce, volontari alla prova - Una quarantina di “tute gialle“ si sono radunate vicino al ponte della Tav. ilgiorno.it

Una piena improvvisa del fiume Bidente e un gruppo di pescatori travolti dalla corrente... E' lo scenario che qualche giorno fa ha fatto da sfondo ad una esercitazione della Protezione Civile su scala provinciale tra la Diga di Ridracoli e i tratti montani del Bident - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.