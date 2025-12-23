Esercitazione al fiume Bidente per l’associazione Avas

L’associazione volontari Alto Savio (Avas) di San Piero in Bagno ha recentemente organizzato un'esercitazione al fiume Bidente. L'evento, svolto nel fine settimana, ha coinvolto volontari e operatori in attività di formazione e sicurezza, contribuendo alla preparazione e alla sensibilizzazione sulla tutela dell’ambiente e sulla gestione delle emergenze. Un'iniziativa che rafforza il ruolo dell’associazione nel territorio, promuovendo valori di collaborazione e responsabilità.

L’associazione volontari Alto Savio (Avas) di San Piero in Bagno, nei giorni scorsi ha dato vita a un week end impegnativo e carico di emozioni, che ha visto protagonisti, assieme ad altri operatori, anche i suoi encomiabili volontari e volontarie. L’associazione di Protezione Civile Alto Savio, nata 12 anni fa, fa parte del coordinamento provinciale di Forlì-Cesena. I suoi volontari sono specializzati in rischio idrogeologico, antincendio boschivo e nelle operazioni di ricerca di persone disperse utilizzando Unità cinofile da soccorso. "Nella giornata di venerdì 12 dicembre - informa l’Avas - i nostri operatori hanno partecipato alla maxi esercitazione sul fiume Bidente, organizzata per mettere alla prova procedure e sinergie fra le strutture operative in caso di piena improvvisa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

