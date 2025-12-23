era una persona super calcio in lutto addio a un grande

Nelle pieghe meno illuminate del calcio provinciale piemontese accade raramente di leggere di figure che, pur lontane dai riflettori, diventano pilastri invisibili di spogliatoi, allenamenti e affanni di stagione. Recentemente, il mondo degli sport dilettantistici e locali ha perso una di queste presenze: un esperto della cura atletica e umana che ha accompagnato generazioni di calciatori lungo i campionati regionali e nazionali. Per anni ha lavorato con dedizione instancabile, intrecciando la sua esperienza professionale con le storie di club come Quattordio, Felizzano e altre realtà della provincia, per poi varcare la soglia del professionismo in uno dei club storici del calcio italiano prima di far ritorno alle radici. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Calcio in lutto, addio a un grande

Il ricordo di Marco Usai, attuale tecnico dell'Annonese. "L'ho avuto a Quattordio e all'Asca, era una persona super" https://ta4.us/nSdocuZ - facebook.com facebook

Morgana ... grandissima persona e super professionista x.com