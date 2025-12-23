Equità diritti e trasparenza | l’Usb rompe gli equilibri al Consiglio regionale della Calabria

L’Unione Sindacale di Base (USB) ha segnato un anno di cambiamenti significativi nel Consiglio regionale della Calabria, promuovendo temi fondamentali come equità, diritti e trasparenza. In questo periodo, l’organizzazione ha sviluppato risultati politici e rivendicazioni sindacali, contribuendo a un dialogo più aperto e consapevole sui temi sociali e istituzionali della regione.

