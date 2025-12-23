Equità diritti e trasparenza | l’Usb rompe gli equilibri al Consiglio regionale della Calabria

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unione Sindacale di Base (USB) ha segnato un anno di cambiamenti significativi nel Consiglio regionale della Calabria, promuovendo temi fondamentali come equità, diritti e trasparenza. In questo periodo, l’organizzazione ha sviluppato risultati politici e rivendicazioni sindacali, contribuendo a un dialogo più aperto e consapevole sui temi sociali e istituzionali della regione.

Un anno di svolta, tra risultati politici e rivendicazioni sindacali, per l’Unione sindacale di base all’interno del consiglio Regionale della Calabria. L’Usb traccia un bilancio dell’attività svolta che segna un netto cambio di passo rispetto al passato e rilancia una piattaforma centrata su. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Gli equilibri in Consiglio regionale. Morattiani e Noi Moderati si federano. La coalizione di centrodestra s’allarga

Leggi anche: Un nuovo Piano regionale per l’Autismo in Calabria: equità, ascolto e integrazione

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.