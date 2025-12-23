Equità diritti e trasparenza | l’Usb rompe gli equilibri al Consiglio regionale della Calabria
L’Unione Sindacale di Base (USB) ha segnato un anno di cambiamenti significativi nel Consiglio regionale della Calabria, promuovendo temi fondamentali come equità, diritti e trasparenza. In questo periodo, l’organizzazione ha sviluppato risultati politici e rivendicazioni sindacali, contribuendo a un dialogo più aperto e consapevole sui temi sociali e istituzionali della regione.
Un anno di svolta, tra risultati politici e rivendicazioni sindacali, per l’Unione sindacale di base all’interno del consiglio Regionale della Calabria. L’Usb traccia un bilancio dell’attività svolta che segna un netto cambio di passo rispetto al passato e rilancia una piattaforma centrata su. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
