Epstein file pubblicato 11mila nuovi documenti | ecco tutte le volte che compare Trump
l Dipartimento di Giustizia ha confermato la pubblicazione di circa 30mila pagine aggiuntive di materiale, ma invita alla cautela su alcuni documenti che fanno riferimento al presidente degli Stati Uniti: "Alcuni di questi documenti contengono affermazioni false e sensazionalistiche contro il presidente Trump, presentate all'Fbi subito prima delle elezioni del 2020". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Caso Epstein, il dipartimento di giustizia rilascia 11mila file: Trump ha viaggiato 8 volte sul jet del finanziere - Dai documenti emergono i registri di volo dell'aereo privato di Epstein: su almeno quattro voli era presente anche Ghislaine Maxwell, mentre su uno Epstein e un altro uomo avrebbero viaggiato da soli ... today.it
