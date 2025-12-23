Epstein file pubblicato 11mila nuovi documenti | ecco tutte le volte che compare Trump

l Dipartimento di Giustizia ha confermato la pubblicazione di circa 30mila pagine aggiuntive di materiale, ma invita alla cautela su alcuni documenti che fanno riferimento al presidente degli Stati Uniti: "Alcuni di questi documenti contengono affermazioni false e sensazionalistiche contro il presidente Trump, presentate all'Fbi subito prima delle elezioni del 2020". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

