Epic Games Store è ora disponibile il gioco gratis del 23 Dicembre 2025 ecco il link per scaricarlo
L’Epic Games Store offre gratuitamente il gioco del giorno, disponibile dal 23 dicembre 2025. Questa promozione rientra nel calendario natalizio, consentendo agli utenti di scaricare e aggiungere il titolo alla propria libreria senza costi. Di seguito, il link diretto per il download e ulteriori dettagli sull’offerta.
L’ Epic Games Store ha reso disponibile il nuovo gioco gratuito del calendario natalizio, valido per il 23 dicembre 2025. Anche quest’anno Epic conferma la sua strategia dei regali di fine anno, offrendo agli utenti un titolo diverso ogni 24 ore per un periodo limitato, ed il protagonista di questa giornata è Bloodstained: Ritual of the Night, un gioco molto apprezzato sia dalla critica sia dal pubblico. L’iniziativa rappresenta un’ottima occasione per ampliare la propria libreria digitale senza alcuna spesa. Basta accedere allo store e riscattarlo in tempo. Dopo il titolo gratuito della giornata di ieri, ricordiamo che per scaricare il gioco gratuitamente è sufficiente collegarsi all’Epic Games Store, accedere con il proprio account e visitare la pagina ufficiale del titolo. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Leggi anche: Epic Games Store, è ora disponibile il gioco gratis del 21 Dicembre 2025, ecco il link per scaricarlo
Leggi anche: Epic Games Store, il gioco gratis del 18 dicembre è ora disponibile, ecco il link per scaricarlo
Epic Games Store è ora disponibile il gioco gratis del 21 Dicembre 2025 ecco il link per scaricarlo; Epic Games Store il gioco gratis del 18 dicembre è ora disponibile ecco il link per scaricarlo; Il gioco gratis dell’Epic Games Store del 22 dicembre è ora disponibile ecco il link per scaricarlo; Epic Games Store il gioco gratis del 19 dicembre è ora disponibile ecco il link per scaricarlo.
Epic Games Store regala di nuovo una valanga di giochi gratis a Natale: orari, titoli e leak sono attendibili? - Epic Games Store torna a Natale con giochi gratis ogni giorno: orari ufficiali, titoli confermati, Jotunnslayer e leak come Red Dead Redemption 2. icrewplay.com
Epic Games Store regala Hogwarts Legacy: uno dei migliori giochi gratis di sempre - Hogwarts Legacy è gratis su Epic Games Store fino a oggi alle 16:59. icrewplay.com
Epic Games Store: in arrivo due giochi in regalo - L’universo dei videogiochi su PC e dispositivi mobile riceve un impulso interessante grazie a una nuova iniziativa. tecnoandroid.it
Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 22 dicembre è svelato e disponibile, ma solo per alcune ore x.com
Perché molti giocatori PC evitano di acquistare su Epic Games Store Perché considerano Steam come una casa, secondo l'autore di Witchfire. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.