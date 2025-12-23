L’Epic Games Store offre gratuitamente il gioco del giorno, disponibile dal 23 dicembre 2025. Questa promozione rientra nel calendario natalizio, consentendo agli utenti di scaricare e aggiungere il titolo alla propria libreria senza costi. Di seguito, il link diretto per il download e ulteriori dettagli sull’offerta.

L’ Epic Games Store ha reso disponibile il nuovo gioco gratuito del calendario natalizio, valido per il 23 dicembre 2025. Anche quest’anno Epic conferma la sua strategia dei regali di fine anno, offrendo agli utenti un titolo diverso ogni 24 ore per un periodo limitato, ed il protagonista di questa giornata è Bloodstained: Ritual of the Night, un gioco molto apprezzato sia dalla critica sia dal pubblico. L’iniziativa rappresenta un’ottima occasione per ampliare la propria libreria digitale senza alcuna spesa. Basta accedere allo store e riscattarlo in tempo. Dopo il titolo gratuito della giornata di ieri, ricordiamo che per scaricare il gioco gratuitamente è sufficiente collegarsi all’Epic Games Store, accedere con il proprio account e visitare la pagina ufficiale del titolo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Epic Games Store, è ora disponibile il gioco gratis del 23 Dicembre 2025, ecco il link per scaricarlo

