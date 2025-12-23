Ep738 – Ucciso con autobomba nel cuore di Mosca il generale Sarvarov accuse a Kiev – Milano 15enne aggredito e rapinato da baby gang

In questa edizione aggiorniamo gli ultimi eventi internazionali e nazionali: dall’attentato con autobomba nel centro di Mosca che ha colpito il generale Sarvarov, a recenti episodi di cronaca a Milano, tra cui l’aggressione e la rapina di un minorenne da parte di baby gang. Un quadro di notizie che riflette le sfide e le tensioni attuali a livello locale e globale.

Ucciso con autobomba nel cuore di Mosca il generale Sarvarov, era a capo del dipartimento dell’addestramento militare. Il Cremlono punta il dito contro Kiev. Allarme degli 007 Nato: “La Russia sviluppa un’arma per colpire i satelliti Starlink”. Un 15enne aggredito e rapinato da baby gang in centro a Milano, arrestati 4 giovanissimi. Salta Milan-Como a Perth, niente match di Serie A in Australia. Decisive le ulteriori richieste della Federcalcio dell’Oceania. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ep.738 – Ucciso con autobomba nel cuore di Mosca il generale Sarvarov, accuse a Kiev – Milano, 15enne aggredito e rapinato da baby gang Leggi anche: Fanil Sarvarov, chi era il generale ucciso a Mosca con un’autobomba Leggi anche: Chi era Fanil Sarvarov, il generale russo ucciso in un attentato con autobomba a Mosca

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.