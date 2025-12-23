Entra nel bar già ubriaco e minaccia il titolare che non gli dà altro alcol | fermato dagli agenti

È entrato in un bar di viale IV Novembre in evidente stato di ubriachezza, minacciando il titolare con una barra di plastica affinché gli servisse degli alcolici. Il diniego del lavoratore di assecondare la sua energica richiesta ha esasperato ulteriormente l'aggressività del soggetto che non è. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: Bassano del Grappa, ubriaco fermato con un coltello nello zaino: minaccia gli agenti in commissariato

Leggi anche: Ubriaco prende a pugni il barista che non gli serve altro alcol

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Entra in un bar ubriaco e minaccia il titolare pretendendo altro alcol. Fermato e denunciato dalla Polizia Locale - È entrato in un bar di viale IV Novembre in evidente stato di ubriachezza, minacciando il titolare con una barra di plastica affinché gli servisse degli alcolici. cronacacomune.it