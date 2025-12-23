Enrique Iglesias e Anna Kurnikova genitori per la quarta volta | segreto il nome e il sesso del bebè

Enrique Iglesias e Anna Kurnikova genitori per la quarta volta: segreto il nome e il sesso del bebè - Il noto cantante e la compagna Anna Kurnikova hanno annunciato la nascita del loro quarto figlio ... fanpage.it

My Sunshine". Così Enrique Iglesias e Anna Kournikova hanno presentato su Instagram il nuovo arrivato in famiglia, pubblicando una tenera foto del neonato. Avvolto in una copertina, con un piccolo cappellino rosa e azzurro e un peluche a forma di bradipo - facebook.com facebook

