Enrique Iglesias e Anna Kournikova genitori per la quarta volta | la prima foto del bebè

Enrique Iglesias e Anna Kournikova sono diventati genitori per la quarta volta, come annunciato tramite un post su Instagram il 22 dicembre. La coppia ha condiviso la prima foto del nuovo arrivato, confermando così l'ampliamento della loro famiglia. Questo momento di gioia segna un’altra tappa importante nella loro vita privata, mantenendo uno stile discreto e riservato.

La famiglia Iglesias-Kournikova si è allargata: con un post su Instagram, il 22 dicembre, hanno annunciato la nascita del loro quarto figlio. Pochi i dettagli condivisi, solo la prima foto del piccolo o della piccola, avvolto in una coperta, con il berrettino. "Il mio sole", la didascalia scelta dai genitori per condividere il lieto evento con i tanti fan in giro per il mondo. Enrique Iglesias e Anna Kournikova, è nato il quarto figlio. Tra le coppie famose più longeve – stanno insieme da ben 23 anni – Enrique Iglesias e Anna Kournikova hanno allargato la loro famiglia a pochi giorni dal 2026, con la nascita del quarto figlio, di cui non si conosce il sesso o il nome.

