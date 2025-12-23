Energia innovazione e sicurezza Gli Spazi Enel in Emilia-Romagna 90 negozi al servizio degli utenti

Gli Spazi Enel in Emilia-Romagna offrono un punto di riferimento per servizi legati all’energia, all’innovazione e alla sicurezza. Con 90 negozi distribuiti nella regione, rappresentano un supporto affidabile per cittadini e aziende, promuovendo soluzioni efficienti e sostenibili. Il 2025 si preannuncia come un anno di sviluppo e miglioramento continuo, con un impegno costante per offrire servizi di qualità nel rispetto delle esigenze della comunità.

Un 2025 elettrizzante nel segno dell'innovazione, dell'efficienza energetica e della sicurezza per i cittadini emiliano-romagnoli. Da Modena a Sassuolo, da Rimini a Cesena, da Bologna a Carpi: crescono e si rinnovano gli Spazi Enel in Emilia-Romagna, che nel 2025 raggiungono il traguardo di novanta tra negozi diretti e indiretti gestiti da partner che vantano una proficua collaborazione con l'azienda elettrica. Più di semplici punti vendita e di consulenza, ma veri e propri luoghi di connessione con i clienti che cercano soluzioni energetiche efficienti e personalizzate. Nei nuovi store, rinnovati nel design e negli ambienti dedicati all'accoglienza, i cittadini potranno trovare offerte onnicomprensive, che includono non soltanto la fornitura di energia e di gas, ma anche servizi come la fibra per la connessione ultraveloce con Enel Energia, la ricarica per le auto elettriche, l'installazione di pannelli fotovoltaici, pompe di calore ed efficienza energetica, facilitando il percorso verso l'elettrificazione dei consumi.

