Enel | spiraglio per i lavoratori Sir Trovato un percorso per evitare i licenziamenti

Enel comunica di aver individuato un percorso volto a evitare i licenziamenti dei lavoratori della Sir, l’azienda appaltatrice della centrale Federico II di Cerano a Brindisi. Questa proposta rappresenta un passo importante per garantire la continuità occupazionale e preservare il rapporto tra le parti coinvolte, aprendo uno spiraglio di soluzione alla situazione attuale.

BRINDISI – Arriva un segnale di apertura per il futuro dei lavoratori della Sir, la ditta appaltatrice della centrale Enel "Federico II" di Cerano. Al termine di un tavolo istituzionale svoltosi in Prefettura, il prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, ha annunciato che è stata individuata una. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

