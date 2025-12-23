Enel | spiraglio per i lavoratori Sir Trovato un percorso per evitare i licenziamenti

Enel comunica di aver individuato un percorso volto a evitare i licenziamenti dei lavoratori della Sir, l’azienda appaltatrice della centrale Federico II di Cerano a Brindisi. Questa proposta rappresenta un passo importante per garantire la continuità occupazionale e preservare il rapporto tra le parti coinvolte, aprendo uno spiraglio di soluzione alla situazione attuale.

Brindisi, prosegue la protesta dei lavoratori dell’indotto Enel: presidio giorno e notte anche sotto la pioggia - Da oltre una settimana i lavoratori dell’indotto della centrale Enel sono accampati giorno e notte all’esterno dell’impianto per protestare contro la mancanza di risposte certe sul loro futuro. lagazzettadelmezzogiorno.it

