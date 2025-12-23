Emozioni musicali nella reggia di Federico

Il concerto natalizio organizzato dal Circolo della Musica, insieme alla Corale del Montefeltro, Schola Cantorum Santa Lucia e Cameristi di Urbino, si è svolto sabato nel salone del Giardino d’Inverno di Palazzo Ducale. Un appuntamento ormai consolidato, che ha richiamato un pubblico numeroso e appassionato, offrendo un momento di riflessione e partecipazione attraverso le emozioni della musica in un contesto storico e suggestivo.

Non è stata una sorpresa per gli urbinati, ormai abituati da alcuni anni all'appuntamento, ma è stato comunque un grande successo il concerto natalizio dell'associazione Circolo della Musica assieme a Corale del Montefeltro, Schola Cantorum Santa Lucia e Cameristi di Urbino tenutosi sabato in una gremita sala del Giardino d'Inverno di Palazzo Ducale. È infatti da anni che il maestro Valentino Bastianelli propone e dirige un appuntamento nel periodo festivo focalizzandosi su un repertorio sei-settecentesco, con un rigoroso approccio filologico ma senza rinunciare a una profonda efficacia espressiva.

