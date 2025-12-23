Emiliano | Governo assente sullo spegnimento di Cerano non possono pagare i lavoratori

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha commentato la situazione della centrale Enel di Cerano, evidenziando l’assenza di interventi da parte del governo e le conseguenze sulla possibilità di pagare i lavoratori. La questione, emersa durante un sopralluogo all’ospedale San Cataldo di Taranto, resta al centro dell’attenzione per la sua rilevanza socio-economica nella regione.

TARANTO – A margine del sopralluogo presso l'ospedale San Cataldo diTaranto, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è tornato a parlare con forza della crisi della centrale Enel di Cerano, a Brindisi. Al centro delle sue dichiarazioni, l'ambiguità del governo nazionale e il destino.

