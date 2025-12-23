Elkann alla cena di Natale Juve | Stiamo diventando sempre più forti Squadra e società unite per tornare a vincere

Durante la cena di Natale della Juventus, il presidente Elkann ha sottolineato il rafforzamento del team e della società, evidenziando l’unità tra le due componenti come elemento chiave per il ritorno alla vittoria. Un momento di riflessione e di impegno condiviso, volto a consolidare il percorso di crescita e di successi futuri del club.

Elkann carica il gruppo: “Siete tutti importanti per fare in modo che la Juventus, unita, squadra e società, possa tornare a vincere” - John Elkann ha voluto fare un discorso alla squadra durante la cena di Natale della Juventus che si è tenuta al JMuseum: "É bello essere qui insieme, tutti noi parte della ... tuttojuve.com

Pagina 2 | Cena di Natale Juve: quando, dove e con chi. Il discorso di Elkann che blocca Tether e lancia Spalletti - L’ad di Exor è estremamente soddisfatto del momento della squadra, ma ora serve stabilità ... tuttosport.com

Il messaggio di John Elkann alla cena di Natale della Juventus x.com

Atmosfera di festa in casa #Juventus per la tradizionale cena di Natale del club che si terrà questa sera al J Museum. All'evento sarà presente anche #Elkann insieme a tutta la squadra bianconera. Un momento di grande unione per la #Juve prima de - facebook.com facebook

