Elkann alla cena di Natale Juve |  Stiamo diventando sempre più forti Squadra e società unite per tornare a vincere

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la cena di Natale della Juventus, il presidente Elkann ha sottolineato il rafforzamento del team e della società, evidenziando l’unità tra le due componenti come elemento chiave per il ritorno alla vittoria. Un momento di riflessione e di impegno condiviso, volto a consolidare il percorso di crescita e di successi futuri del club.

. Il discorso al J Museum. L’atmosfera del  J Museum  ha fatto da cornice a uno dei momenti più significativi della stagione bianconera: la tradizionale cena di Natale della  Juventus. L’evento ha riunito calciatori, staff tecnico e l’intera dirigenza in un clima di ritrovata armonia e compattezza societaria. In questo contesto,  John Elkann  ha voluto ribadire personalmente la centralità del legame tra la proprietà e il club, sottolineando l’importanza dell’unione per il raggiungimento degli obiettivi sportivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

elkann alla cena di natale juve 160stiamo diventando sempre pi249 forti squadra e societ224 unite per tornare a vincere

© Juventusnews24.com - Elkann alla cena di Natale Juve: «Stiamo diventando sempre più forti. Squadra e società unite per tornare a vincere»

Leggi anche: John Elkann rivela: «Spalletti porti a vincere la Juventus. Per chiunque sia interessato alla Juve – azionisti o sponsor – noi siamo sempre aperti ma…»

Leggi anche: Elkann a cena con la Juventus per Natale: John soddisfatto di Spalletti e della squadra. Pronto questo discorso

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Tuttosport - Juventus, John Elkann alla cena di Natale: pronto un discorso speciale; MCKennie, Koopmeiners e Perin, bel gesto per i bambini.

elkann cena natale juveJuventus, il discorso di Elkann ai giocatori: dalla dichiarazione d'intenti al richiamo alla storia - John Elkann si è rivolto alla squadra in un videomessaggio, nel corso del. tuttomercatoweb.com

elkann cena natale juveElkann carica il gruppo: “Siete tutti importanti per fare in modo che la Juventus, unita, squadra e società, possa tornare a vincere” - John Elkann ha voluto fare un discorso alla squadra durante la cena di Natale della Juventus che si è tenuta al JMuseum: "É bello essere qui insieme, tutti noi parte della ... tuttojuve.com

Pagina 2 | Cena di Natale Juve: quando, dove e con chi. Il discorso di Elkann che blocca Tether e lancia Spalletti -  L’ad di Exor è estremamente soddisfatto del momento della squadra, ma ora serve stabilità ... tuttosport.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.