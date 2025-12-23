Elkann alla cena di Natale Juve | Stiamo diventando sempre più forti Squadra e società unite per tornare a vincere
Durante la cena di Natale della Juventus, il presidente Elkann ha sottolineato il rafforzamento del team e della società, evidenziando l’unità tra le due componenti come elemento chiave per il ritorno alla vittoria. Un momento di riflessione e di impegno condiviso, volto a consolidare il percorso di crescita e di successi futuri del club.
. Il discorso al J Museum. L’atmosfera del J Museum ha fatto da cornice a uno dei momenti più significativi della stagione bianconera: la tradizionale cena di Natale della Juventus. L’evento ha riunito calciatori, staff tecnico e l’intera dirigenza in un clima di ritrovata armonia e compattezza societaria. In questo contesto, John Elkann ha voluto ribadire personalmente la centralità del legame tra la proprietà e il club, sottolineando l’importanza dell’unione per il raggiungimento degli obiettivi sportivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
