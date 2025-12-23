Elkann a cena con la Juventus per Natale | John soddisfatto di Spalletti e della squadra Pronto questo discorso

Durante una cena natalizia, John Elkann ha espresso soddisfazione per l’operato di Luciano Spalletti e dei giocatori della Juventus. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e riflessione sulla stagione in corso, sottolineando l’impegno della società nel percorso di crescita del club. Un’occasione per rafforzare l’unità e condividere obiettivi futuri, in un clima di fiducia e collaborazione.

alla famiglia bianconera. In un clima di grande coesione e identità, la Juventus si riunirà questa sera al J Museum per il tradizionale cena di Natale. L'evento vedrò la partecipazione dei calciatori e delle loro famiglie, e rappresenterà un momento di profonda unità tra tutte le componenti del club: dalla dirigenza, rappresentata da John Elkann, Damien Comolli e Giorgio Chiellini, fino allo staff tecnico guidato da Luciano Spalletti, descritto come il "collante perfetto" tra le diverse anime del mondo bianconero.

