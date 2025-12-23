Elicottero precipitato nuovi sopralluoghi e altri resti recuperati Indagini sul Dna

I vigili del fuoco sono tornati sul luogo della tragedia. In quel declivio sull'alpe della Luna dove l'elicottero con a bordo Mario Paglicci e Fulvio Casini precipitò. L'obiettivo del sopralluogo stavolta sarebbe stato quello di recuperare ulteriori resti rinvenuti nell'area dell'impatto, sui. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

