Elicottero precipitato nuovi sopralluoghi e altri resti recuperati Indagini sul Dna

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I vigili del fuoco sono tornati sul luogo della tragedia. In quel declivio sull'alpe della Luna dove l'elicottero con a bordo Mario Paglicci e Fulvio Casini precipitò. L'obiettivo del sopralluogo stavolta sarebbe stato quello di recuperare ulteriori resti rinvenuti nell'area dell'impatto, sui.

elicottero precipitato nuovi sopralluoghiElicottero precipitato a novembre, trovati altri resti: per uno dei piloti il funerale ancora non c'è stato, test dna - È un lavoro difficile e rischioso oltre che un'opera di pietà umana, quello che i vigili del fuoco hanno svolto e continuano a svolgere nel luogo dove il 9 novembre scorso sono morti i due amici ... corrierediarezzo.it

