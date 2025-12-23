Elicottero precipitato a Badia Tedalda | trovati altri resti attesa per il test del dna

Sul luogo dell'incidente a Badia Tedalda, sono stati rinvenuti ulteriori resti dell'elicottero Agusta Westland 109 precipitato il 9 novembre 2025. I vigili del fuoco proseguono le operazioni di recupero, mentre si attende l'esito dei test del DNA per identificare eventuali vittime. L'incidente ha coinvolto i piloti Fulvio Casini e Mario Paglicci, durante un sorvolo tra Marche e Toscana.

I vigili del fuoco continuano le complesse operazioni sul luogo dell'incidente in cui il 9 novembre 2025 sono morti i due amici piloti Fulvio Casini e Mario Paglicci, precipitati con un elicottero Agusta Westland 109 mentre sorvolavano l'Appennino tra Marche e Toscana

