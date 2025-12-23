Electronic Arts gli azionisti hanno approvato la vendita per 55 miliardi di dollari

Gli azionisti di Electronic Arts hanno approvato la vendita dell’azienda per 55 miliardi di dollari. Questa decisione rappresenta un momento importante nel settore dei videogiochi, segnando una possibile svolta per il futuro dell’azienda e delle sue attività. La transazione potrebbe avere ripercussioni significative sul mercato, influenzando le dinamiche di settore e le strategie delle principali aziende del settore videoludico.

Electronic Arts compie un passo storico verso una possibile svolta epocale. Gli azionisti del colosso videoludico hanno infatti approvato ufficialmente la vendita dell'azienda per 55 miliardi di dollari, aprendo la strada a una delle più grandi acquisizioni mai viste nel settore dei videogiochi. La notizia arriva in un momento particolarmente delicato per EA e per l'intera industria, attirando l'attenzione di investitori, sviluppatori e autorità di regolamentazione. L'operazione prevede che Electronic Arts esca dal mercato azionario e torni a essere una compagnia privata, acquisita da un consorzio di investitori guidato dal Fondo di Finanziamento Pubblico dell'Arabia Saudita (PIF).

