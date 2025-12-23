Eleanor the Great recensione | un film sulla memoria pieno di calore Con una spettacolare June Squibb

Eleanor the Great è un film che esplora il tema della memoria con delicatezza e profondità. La performance di June Squibb conferisce calore e autenticità alla narrazione, mentre l’esordio alla regia di Scarlett Johansson combina sapientemente emozione e umorismo. Un’opera sobria e raffinata, capace di coinvolgere senza ricorrere a sensazionalismi, offrendo uno sguardo autentico sulla complessità dei ricordi e delle emozioni.

Quello di Scarlett Johansson è un piccolo grande esordio alla regia, dove commozione e umorismo vanno a braccetto senza cedere mai il passo al sentimentalismo manipolatore. In streaming James McAvoy con California Schemin', Harris Dickinson con Urchin, Kristen Stewart con The Chronology of Water, Brian Cox con Glenrothan e Kate Winslet con Goodbye June. Il 2025 è stato un anno di grandi debutti dietro la macchina da presa di attori da carriere sfavillanti che hanno deciso di mettere momentaneamente da parte i copioni pieni di appunti per sedere dietro il monitor e raccontare le loro di storie. Tra di loro c'è anche una delle più grandi stelle di Hollywood, Scarlett Johansson, che con Eleanor the Great ha firmato uno di quei debutti senza sbavature che ricordano il cinema .

Cannes 2025: Eleanor the Great, l'esordio di Scarlett Johansson è un'opera piccola e gentile - Alla morte dell’amica, Eleanor fa ritorno a Manhattan dalla figlia e dal nipote e qui, ritrovatasi per caso a un ... mymovies.it

