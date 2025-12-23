El Kaabi l’attaccante del Marocco che segna solo su rovesciata | in Coppa d’Africa come durante il Ramadan

Il McTominay del Marocco? Si chiama Ayoub El Kaabi, trentadue anni, attaccante dell’Olympiakos che sembra un habitué dei gol in sforbiciata. Solo con i Leoni dell’Atlante, l’attaccante 32enne ha segnato tre volte con una rovesciata. In attesa di un nuovo capolavoro, il grande pubblico lo ricorderà certamente per quel gesto diabolico dal punto di vista tecnico messo a segno contro le Comore nella partita inaugurale della Coppa d’Africa delle Nazioni marocchina (2-0), domenica. Lo scriv e Le Parisien La sforbiciata di El Kaabi emula quella di McTominay. Ogni azione è buona per provare la sforbiciata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

