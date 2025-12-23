Eh sì Un diamante non è per sempre I prezzi sono crollati del 40% in tre anni

Negli ultimi tre anni, i prezzi dei diamanti sono diminuiti di circa il 40%, influenzati dall’aumento delle gemme sintetiche, dalla crisi delle miniere e dai cambiamenti nelle preferenze dei consumatori. Questa flessione ha reso i diamanti più accessibili, ma anche più competitivi rispetto alle alternative artificiali. Un’evoluzione che sta modificando il mercato delle pietre preziose e le dinamiche di consumo.

Boom delle gemme sintetiche, miniere in crisi e nuovi gusti dei consumatori: preziosi sotto quota 4.000 dollari al carato.. I valori ritoccano i massimi storici, spinti dal taglio dei tassi e dal nuovo presidente Fed.. Lo speciale contiene due articoli. C’erano una volta i diamanti: eterni, costosi, luccicanti, rassicuranti come una promessa sussurrata al momento giusto. La favola, però, ultimamente ha perso il fascino e la luce. E così, mentre l’oro corre sui massimi storici come bene rifugio in piena paranoia globale, la pietra più preziosa del mondo è scivolata ai minimi del secolo. Le gemme più ricercate viaggiano sotto i 4. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Eh sì... Un diamante non è per sempre. I prezzi sono crollati del 40% in tre anni Leggi anche: “Sì, sì, sono eh…”. Garlasco, spunta l’audio segreto tra Alberto Stasi e l’ex avvocato Leggi anche: Grano duro, prezzi crollati. Coldiretti suona l’allarme: "Viene coltivato in perdita" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. DIAMANTE CERTIFICATO GIA LASER INCISION Carati 8.34 Color D Clarity IF Shape Heart Info prezzi e preventivi gratuiti interpellateci [email protected] #benirifugio #diamondcolorless #GIA #collier #masterpiece #ring #fancyshape #gold #ma - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.