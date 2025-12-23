Egitto – Zimbabwe 2-1 | il vincitore del recupero di Salah completa il rimonta

L’Egitto ha conquistato una vittoria per 2-1 contro lo Zimbabwe nel primo match della Coppa d’Africa, grazie a un gol di Mohamed Salah nel recupero. La partita ha visto un recupero egiziano, che ha portato alla rimonta e al successo finale. Questo risultato rappresenta un inizio importante per la squadra egiziana in questa competizione continentale.

Notizia fresca giunta in redazione: Mohamed Salah ha segnato un gol vincente nei minuti di recupero mentre l’Egitto è arrivato in rimonta per lanciare la sua campagna di Coppa d’Africa con una vittoria duramente guadagnata per 2-1 sullo Zimbabwe. L’attaccante del Liverpool è stato l’eroe dei Faraoni, dopo che Omar Marmoush ha annullato il tiro di Prince Dube nel primo tempo nello scontro del Gruppo B ad Agadir. Lo Zimbabwe, che non è mai andato oltre la fase a gironi della competizione, ha preso un vantaggio a sorpresa al 20?, con Dube che ha controllato il cross di Emmanuel Jalai e ha infilato a casa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

