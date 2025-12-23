Ederson-Inter pista non tramontata | nuovo tentativo in estate?

L’interesse dell’Inter per Ederson non è stato abbandonato e potrebbe rappresentare un obiettivo per la prossima estate. Oltre all’ipotesi Lookman, i nerazzurri valutano un rinforzo a centrocampo con un profilo dinamico e completo, capace di contribuire sia alla fase offensiva sia a quella difensiva. La trattativa potrebbe riaccendersi nei prossimi mesi, mantenendo aperta la possibilità di un innesto importante per la rosa.

Non solo l’idea di portare qualità e strappi offensivi con Ademola Lookman. Nell’estate appena trascorsa, in casa Inter si ragionava anche su un innesto di peso in mezzo al campo, un profilo dinamico e completo, capace di incidere sia in fase di costruzione sia in quella di rottura. A confermare questa linea di pensiero è stato il tentativo, poi sfumato, per Manu Koné della Roma. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, sulla lista nerazzurra c’era anche un altro nome di alto livello: Ederson. Il centrocampista dell’Atalanta rappresentava – e potrebbe rappresentare ancora – un’opzione concreta, soprattutto alla luce dei rapporti solidi tra i due club. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter, contatti diretti per Ederson: il brasiliano è un’opzione concreta, ecco come può decollare l’affare | CM.IT - Ormai non ci sono più dubbi, Chivu vuole un giocatore più muscolare e di corsa come sostituto di Calhanoglu, dando per scontata la partenza del regista turco. calciomercato.it

Quote calciomercato Inter Ederson, la permanenza di Calhanoglu raffredda la pista - Tuttavia, la recente cessione di Mateo Retegui all’Al Qadsiah per 68 milioni di euro, ha ridotto sensibilmente le possibilità che il club ... tuttomercatoweb.com

Ederson, Inter e Atalanta si parlano: il mercato può chiudersi col botto. E piace anche O'Riley... - Manu Koné è stato qualcosa in più di un fuoco di Ferragosto: a patto che la Roma chiarisca le proprie idee dopo aver aperto e chiuso la porta nel giro di poche ore, un’offerta da 40- tuttosport.com

Khephren #Thuram piaceva tantissimo all' #Inter già quest'estate quando è stato trattato Koné e sono stati fatti sondaggi per Ederson: i nerazzurri avevano chiesto informazioni per il francese. Adesso può essere un'operazione legata a #Frattesi. @Matt x.com

Inter, i tre mediani che l’Inter aveva in mente la scorsa estate erano K. Thuram, Kone ed Ederson. Per gli ultimi due la strada è complessa, per il francese potrebbe aprirsi uno spiraglio nel caso i bianconeri dovessero accettare di inserire nell’affare Frattesi. - facebook.com facebook