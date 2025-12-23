Resilienti, almeno fino a ieri. A poche settimane dall’inizio del quarto anno di guerra, è lecito chiedersi a che punto sia la notte per la Russia. Premessa: il copione della conferenza stampa di fine anno di Vladimir Putin era già bello e scritto. Nessuna sorpresa, va tutto bene, l’economia tiene, Mosca ha ossigeno e benzina per molti anni. Il mondo, però, da mesi conosce un’altra verità. Una verità fatta di sanzioni sempre più aggressive, Paesi fino a poco tempo fa amici che ora lo sono un po’ meno, preferendo guardarsi le spalle dal Cremlino e i suoi guai. Una morsa che ha finito con l’incrinare l’unico modello economico che finora ha permesso alla Russia di sopravvivere, quello basato sulla guerra e la produzione di armamenti. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ecco perché la Russia sta per impantanarsi. Report Bruegel

Leggi anche: Ecco come la stretta cinese cambierà la geografia delle terre rare. Report Bruegel

Leggi anche: La Russia sta vincendo la guerra ibrida in Africa? Il report Ecfr

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ecco perché la Russia sta per impantanarsi. Report Bruegel - A poche settimane dall’inizio del quarto anno di guerra, è lecito chiedersi a che punto sia la notte per la Russia. formiche.net