Ecco il ’Natale tropicale’ del brasiliano Betobahia

Betobahia, nome d’arte di Alberto Pazzaglia di San Mauro Mare, presenta “Natale tropicale”, un brano Latin Dance ispirato alle atmosfere brasiliane. L’evento, avvenuto nel suo rifugio invernale in Brasile il giorno dell’Immacolata, si distingue per sonorità che evocano il mare e la festa. Questa nuova uscita conferma la capacità dell’artista di unire tradizione e ritmo, offrendo un’interpretazione originale del tema natalizio.

Alberto Pazzaglia, alias Betobahia, romagnolo doc di San Mauro Mare, ha fatto di nuovo centro. Nel suo “buen retiro” invernale in Brasile, il giorno dell’Immacolata ha presentato su YouTube “ Natale tropicale ”, brano dal ritmo Latin Dance che profuma di mare, festa e sorrisi. La canzone è nata in Italia, in studio, insieme al maestro Luca Bongiorni. Ma è a Maceió, città affacciata sull’oceano, che ha trovato la sua cornice perfetta: qui ogni giorno il Natale si prepara con cerimoniali, cortei, musica e un coinvolgente clima di pace, amore e fratellanza. Le immagini del video sono state girate durante l’accensione delle luminarie natalizie sul lungomare: una sfilata coloratissima di elfi, angeli, ballerine e Babbi Natale, fuochi d’artificio e un fiume di gente lungo tutta la spiaggia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

