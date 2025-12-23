eccellenza il matelica alla ricerca di un nuovo allenatore

Il Matelica conclude l’anno con un risultato significativo, lasciando aperta la possibilità di un cambio in panchina. Attualmente, il direttore generale Gabriele Scandurra, in possesso del patentino da allenatore, potrebbe rappresentare un’opzione interna. Tuttavia, al momento, non sembra intenzionato a intraprendere questa strada, mantenendo quindi la ricerca di un nuovo tecnico che possa guidare la squadra nel futuro.

Il Matelica chiude l’anno con un successo importante. In panchina c’era il direttore generale Gabriele Scandurra che ha il patentino da allenatore e potrebbe essere un’alternativa tecnica, anche se lui non ha in animo di fare questa scelta "di campo". Restano ancora in piedi, quindi, un paio di ipotesi per l’individuazione del prossimo allenatore del Matelica, come ha dichiarato lo stesso Scandurra dopo la vittoria sull’Urbania. Intanto c’è stato il "rompete le righe" fino a domenica 28 dicembre. Il gruppo tornerà ad allenarsi lunedì 29, così in questi giorni di pausa natalizia potrebbero maturare le novità attese da tutto l’ambiente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

