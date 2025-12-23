E’ una vendetta bella e buona Luis Enrique se la ride | Donnarumma in declino totale

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluigi Donnarumma è stato uno dei calciatori chiave del Paris Saint Germain negli scorsi anni, ma adesso le cose sono nettamente cambiate. Gianluigi Donnarumma è stato un calciaore chiave per il Paris Saint Germain. Trasferitosi in Francia a parametro zero dopo l’addio al Milan, la scorsa estate ha lasciato il PSG per trasferirsi al Manchester . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Leggi anche: Crollo Donnarumma, Luis Enrique se la ride: è uno dei peggiori

Leggi anche: Donnarumma, la vendetta è servita: Luis Enrique zittito

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.