È un Seravezza da recorD La miglior andata di sempre
Il Seravezza si conferma come una delle squadre più competitive in Serie D, raggiungendo risultati notevoli negli ultimi anni. Dopo aver concluso la stagione precedente al terzo posto in regular season e aver vinto i playoff, il club continua a dimostrare crescita e solidità, consolidando la propria posizione nel panorama calcistico. Un percorso che testimonia impegno e determinazione, mantenendo alta l’attenzione dei tifosi e degli appassionati.
Un record dopo l’altro per il Seravezza in Serie D. Nella scorsa stagione il 3° posto finale in regular season e la vittoria nei playoff. Fare meglio di quello squadrone allenato da Lucio Brando sembrava difficile, quasi impossibile. E invece subito un nuovo record è stato scritto, intanto: quello del miglior girone d’andata di sempre nel massimo campionato dilettantistico. L’impresa è firmata da Cristiano Masitto, che col suo fortissimo gruppo di giocatori (che lui sta guidando con arguzia e lungimiranza) ha girato la boa con 37 punti (il Seravezza di Brando ne aveva fatti 32 nell’andata e quello precedente di Christian Amoroso 35). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
