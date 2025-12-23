Il Seravezza si conferma come una delle squadre più competitive in Serie D, raggiungendo risultati notevoli negli ultimi anni. Dopo aver concluso la stagione precedente al terzo posto in regular season e aver vinto i playoff, il club continua a dimostrare crescita e solidità, consolidando la propria posizione nel panorama calcistico. Un percorso che testimonia impegno e determinazione, mantenendo alta l’attenzione dei tifosi e degli appassionati.

Un record dopo l'altro per il Seravezza in Serie D. Nella scorsa stagione il 3° posto finale in regular season e la vittoria nei playoff. Fare meglio di quello squadrone allenato da Lucio Brando sembrava difficile, quasi impossibile. E invece subito un nuovo record è stato scritto, intanto: quello del miglior girone d'andata di sempre nel massimo campionato dilettantistico. L'impresa è firmata da Cristiano Masitto, che col suo fortissimo gruppo di giocatori (che lui sta guidando con arguzia e lungimiranza) ha girato la boa con 37 punti (il Seravezza di Brando ne aveva fatti 32 nell'andata e quello precedente di Christian Amoroso 35).

© Sport.quotidiano.net - È un Seravezza da recorD. La miglior andata di sempre

