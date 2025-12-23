È Sempre Cartabianca chiude l’anno con Cazzullo Scanzi e Facchinetti tra gli ospiti

Stasera, martedì 23 dicembre, torna È Sempre Cartabianca, il talk di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. In questo ultimo appuntamento dell’anno, tra gli ospiti ci saranno Cazzullo, Scanzi e Facchinetti. L’evento rappresenta un momento di analisi e confronto su temi di attualità, offrendo agli spettatori un’occasione di riflessione in vista delle festività natalizie.

Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 23 dicembre, con l'ultimo appuntamento del 2025 di È Sempre Cartabianca, il talk di approfondimento in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 23 dicembre 2025. Ampio spazio sarà dedicato alla manovra economica approdata in Senato dopo giorni di tensioni interne alla maggioranza: il nodo principale ha riguardato le pensioni. Nel corso della puntata, un approfondimento sugli italiani che si preparano alle festività natalizie: da un lato chi può permettersi cibi di qualità, bottiglie pregiate e servizi extra lusso; dall'altro, sempre più famiglie in difficoltà, con il 18% dei regali sotto l'albero acquistati tramite finanziamenti o a rate.

