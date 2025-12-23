Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 23 dicembre, con l’ultimo appuntamento del 2025 di È Sempre Cartabianca, il talk di approfondimento in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 23 dicembre 2025. Ampio spazio sarà dedicato alla manovra economica approdata in Senato dopo giorni di tensioni interne alla maggioranza: il nodo principale ha riguardato le pensioni. Nel corso della puntata, un approfondimento sugli italiani che si preparano alle festività natalizie: da un lato chi può permettersi cibi di qualità, bottiglie pregiate e servizi extra lusso; dall’altro, sempre più famiglie in difficoltà, con il 18% dei regali sotto l’albero acquistati tramite finanziamenti o a rate. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - È Sempre Cartabianca chiude l’anno con Cazzullo, Scanzi e Facchinetti tra gli ospiti

Leggi anche: È Sempre Cartabianca chiude l’anno con Cazzullo, Scanzi e Facchinetti tra gli ospiti

Leggi anche: È Sempre Cartabianca: Del Debbio, Giordano e Sommi tra gli ospiti

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

È Sempre Cartabianca chiude l’anno con Cazzullo Scanzi e Facchinetti tra gli ospiti.

L'incontro-spettacolo di Miami si chiude con la vittoria di Joshua. L'inglese lancia la sfida a Fury: "Lasciamo parlare i pugni" - facebook.com facebook