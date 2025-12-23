È morto Vince Zampella capo di Respawn Entertainment in un incidente d’auto

Vince Zampella, uno dei nomi più influenti della storia dei videogiochi moderni, è morto a causa di un grave incidente automobilistico all’età di 55 anni. La notizia rappresenta una perdita enorme per l’intera industria videoludica, con le prime informazioni disponibili che parlano di un episodio improvviso e tragico. Stando alle ricostruzioni diffuse, l’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di domenica lungo la Angeles Crest Highway, in California, con Le autorità locali che hanno riferito di un’uscita di strada di un singolo veicolo, che ha colpito una barriera in cemento prendendo poi fuoco. 🔗 Leggi su Game-experience.it

