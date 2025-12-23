E Landini scrittore a caccia di poltrone si fa sponsorizzare dai suoi sindacalisti.

Maurizio Landini, leader della Cgil, si trova a fronteggiare il limite di età previsto dallo statuto del sindacato, che a agosto 2026 lo obbliga a lasciare la carica. Tuttavia, si tratta di un passaggio che potrebbe essere evitato o modificato, considerando le sue ambizioni e il ruolo di rilievo nel panorama sindacale. Questa situazione solleva interrogativi sul futuro della leadership e sulle dinamiche interne alla Cgil.

La vita da disoccupato o pensionato non piace al capo della Cgil Maurizio Landini. Nel mese di agosto del 2026 il numero uno del sindaco raggiunge il limite d'età e in base alla legge e allo Statuto Cgil (mai modificato) dovrebbe mollare la poltrona. Potrebbe chiedere una proroga fino alla scadenza naturale del mandato, dicembre 2026. In ogni caso il prossimo sarà l'anno della fine dell'era Landini alla Cgil. L'ex leader Fiom, fallita la rivolta sociale, naufragati i referendum sul jobs act, pensa al proprio futuro. La strada più semplice porta dritto a Montecitorio. Come Camusso, Epifani e Cofferati anche Landini potrebbe salire sul taxi del Pd per godersi la pensione in Parlamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

