E gratuito sulla ginnastica benessere | il movimento come strumento di salute
L’ASD Drago Azzurro offre un seminario gratuito sulla ginnastica benessere, focalizzato sulla sequenza
L'ASD Drago Azzurro propone un seminario gratuito dedicato alla sequenza elaborata dal maestro Zhang Guangde conosciuta come "Dodici metodi del Daoyin per preservare la salute". La sequenza nasce come una vera e propria antologia di figure sviluppate dal maestro all'interno di differenti sequenze. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
