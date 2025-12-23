È colpa di Putin | il video della tv russa che sfotte gli europei

Il network russo Russia Today, bandito in Europa per il suo ruolo come organo di propaganda del Cremlino, ha diffuso un video natalizio intitolato «È colpa di Putin!». Il contenuto pone l’accento su temi politici e sociali, suscitando attenzione e discussione sulle strategie di comunicazione adottate dalla piattaforma. Questa iniziativa si inserisce nel contesto delle tensioni tra Russia e Europa, evidenziando le dinamiche di informazione e propaganda attuali.

Il network di stato russo Russia Today, bandito in Europa perché considerato un organo di propaganda del Cremlino, ha pubblicato un video a tema natalizio intitolato «È colpa di Putin!». Il video sfotte gli europei e il loro rapporto con il presidente. «È stata pubblicata la canzone del Natale 2025 in Europa. No, non ci siamo sbagliati. Rt fa gli auguri ai residenti dei paesi occidentali e li esorta a credere ciecamente solo a Babbo Natale », si legge nel post su Telegram che accompagna il link al video. Nella sequenza, creata dall’intelligenza artificiale, si mostra una famiglia alle prese con «i problemi più sentiti dalla popolazione europea». 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

