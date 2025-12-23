Dugin | ‘L’Europa somiglia all’Ucraina un’élite corrotta e quasi totalitaria’
Dugin ha commentato la situazione europea, paragonandola all’Ucraina, definendo l’Europa un’area dominata da un’élite corrotta e autoritaria. Secondo lui, questa élite si oppone a una parte della popolazione, che si trova in uno stato di grande inganno e disillusione, portando a rischi di autodistruzione. La sua analisi evidenzia le tensioni tra potere e società in un contesto di crisi e trasformazione.
''una élite corrotta e quasi totalitaria contro una parte della società così ingannata da accettare l'autodistruzione''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
