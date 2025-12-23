Due ternani e l' idea dell’inverno sotto le stelle sul Lago di Bolsena con il Bubble Glamping

Due ternani hanno ideato il Bubble Glamping sul Lago di Bolsena, offrendo un’esperienza unica anche in inverno. Questo spazio permette di ammirare le stelle e immergersi nella natura senza rinunciare al comfort, rendendo il soggiorno piacevole e rilassante in ogni stagione. Un’opportunità per vivere il Lago di Bolsena in modo originale, lontano dai classici itinerari estivi.

