Due ternani e l' idea dell’inverno sotto le stelle sul Lago di Bolsena con il Bubble Glamping

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due ternani hanno ideato il Bubble Glamping sul Lago di Bolsena, offrendo un’esperienza unica anche in inverno. Questo spazio permette di ammirare le stelle e immergersi nella natura senza rinunciare al comfort, rendendo il soggiorno piacevole e rilassante in ogni stagione. Un’opportunità per vivere il Lago di Bolsena in modo originale, lontano dai classici itinerari estivi.

Non è solo l’estate il momento giusto per alzare gli occhi al cielo. Sul Lago di Bolsena c’è un luogo dove il fascino delle stelle e della natura si vive anche d’inverno, al caldo e in totale comfort. Il Bubble Glamping affacciato sul lago propone un’esperienza unica: dormire in una bolla. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Inverno in glamping: rifugi di design tra neve, boschi e stelle

Leggi anche: “A rivedere le stelle”: gli studenti della Matatia alla scoperta dell'universo sotto il cielo d'inverno

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.