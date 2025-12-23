Due difensori in uscita nel mercato di gennaio
Il DS Manna al lavoro anche sul mercato in uscita. La dirigenza partenopea è al lavoro per rinforzare il reparto centrale della squadra di Conte, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Milan: a Gennaio serve un centrale, nel mirino due difensori del Sassuolo
Leggi anche: Manna per il mercato di gennaio mette nel mirino due centrocampisti della Serie A
Mercato Napoli, due difensori pronti a partire a gennaio: tutti i dettagli – CdS; Azzurra Due Carrare molto attivo sul mercato: un'altra novità in entrata e tre in uscita; Una squadra senz’anima. Siamo allibiti; Sampdoria: 'finale' contro la Reggiana, poi sarà 'mercato aggressivo'? Cosa serve per la salvezza.
CDS - Napoli, mercato in uscita, due difensori azzurri piacciono a diverse squadre, le ultime - Il Corriere dello Sport si sofferma sul possibile mercato in uscita del Napoli, in vista dell'avvicinarsi della finestra invernale: "Sul fronte granata, prosegue anche la ricerca per un difensore. napolimagazine.com
Mercato Napoli, 2 difensori pronti a partire - Calciomercato Napoli, due difensori verso l’addio a gennaio: Marianucci nel mirino del Torino, Mazzocchi seguito dal Sassuolo. internapoli.it
Calciomercato Salernitana, difesa: ipotesi due nuovi innesti, un giovane e uno più esperto - Il mercato di gennaio si avvicina e in casa Salernitana iniziano le prime riflessioni su come ritoccare una rosa che, pur restando in piena corsa per i vertici, ha mostrato qualche crepa di ... tuttosalernitana.com
NAPOLI 2-0 MILAN: IL POSTPARTITA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA)
CDS - Napoli, mercato in uscita, due difensori azzurri piacciono a diverse squadre, le ultime ift.tt/1FAOfVW x.com
Il direttore sportivo impegnato sia in entrata che in uscita - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.