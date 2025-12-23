Due camion si scontrano in A1 un ferito trasportato all’ospedale di Fidenza
Stamattina alle 6, due camion si sono scontrati sull'autostrada A1, nel tratto vicino a Fidenza. L’incidente ha provocato un ferito, che è stato prontamente soccorso e trasportato all’ospedale locale. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento, e il traffico nella zona potrebbe subire rallentamenti.
Due camion si scontrano in autostrada, causando un ferito trasportato all’ospedale di Fidenza. È accaduto stamattina alle 6.30 in A1 all’altezza del chilometro 93. Ad avere la peggio uni dei due camionisti, che ha riportato alcuni traumi e ferite. . 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Due camion si scontrano frontalmente a Ravenna: cabine distrutte. Un morto e un ferito grave
Leggi anche: Tamponamento tra due mezzi pesanti in A1: un ferito grave trasportato a Careggi in elisoccorso
Incidente in autostrada: si scontrano auto e camion, code fino a nove chilometri; Incidente sulla A12, perde il controllo del camion e finisce contro il guardrail: è grave; Incidente in autostrada | si scontrano auto e camion code fino a nove chilometri.
Scontro tra due camion in autostrada, un ferito - 30 due camion sono stati coinvolti in un incidente sull'autostrada A1, direzione nord (all'altezza del 92esimo chilometro). gazzettadiparma.it
Professore morto sull'A1: indagato l'autista del camion - C'è un indagato per la morte di Alessandro Sdoia, il professore 50enne di Pontecorvo vittima dello scontro sull'autostrada a Ceprano. ilmessaggero.it
Camion e furgone si scontrano in A1 nei pressi di Arezzo - Sull'A1 in direzione nord un furgone e un camion si sono scontrati per motivi ancora da ... gonews.it
Via Lulli - V.le Redi Ennesime auto parcheggiate acdc Camion ALIA bloccato - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.