Due camion si scontrano in A1 un ferito trasportato all’ospedale di Fidenza

Stamattina alle 6, due camion si sono scontrati sull'autostrada A1, nel tratto vicino a Fidenza. L’incidente ha provocato un ferito, che è stato prontamente soccorso e trasportato all’ospedale locale. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento, e il traffico nella zona potrebbe subire rallentamenti.

Professore morto sull'A1: indagato l'autista del camion - C'è un indagato per la morte di Alessandro Sdoia, il professore 50enne di Pontecorvo vittima dello scontro sull'autostrada a Ceprano. ilmessaggero.it

Camion e furgone si scontrano in A1 nei pressi di Arezzo - Sull'A1 in direzione nord un furgone e un camion si sono scontrati per motivi ancora da ... gonews.it

Via Lulli - V.le Redi Ennesime auto parcheggiate acdc Camion ALIA bloccato - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.