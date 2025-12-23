Due bambini che indicano il cielo | il mistero della nuova opera di Banksy sui muri di Londra quasi identica a un’altra

Una nuova opera di Banksy è apparsa nel centro di Londra, suscitando interesse e curiosità. Si tratta di un murale in bianco e nero che rappresenta due bambini con cappelli invernali e stivali in gomma, distesi e rivolti verso il cielo. L’opera, avvolta dal mistero, richiama temi di innocenza e osservazione, caratteristici dello stile dell’artista britannico. La sua similitudine con un’altra creata in passato alimenta ulteriori riflessioni sulla sua identità e sui messaggi

È avvolta dal mistero la nuova opera dello street artist britannico Banksy. L'artista ha svelato il suo ultimo murale apparso nel centro di Londra: un disegno in bianco e nero che raffigura due bambini con cappelli invernali e stivali in gomma, sdraiati e intenti a guardare e indicare il cielo. L'opera è apparsa sulla facciata di un vecchio edificio a Bayswater e sorprende. Il motivo? Pochi chilometri più a nord, in un'altra area della capitale, sotto l'edificio multipiano Centre Point, in Tottenham Court Road, venerdì scorso è comparsa un'altra opera quasi identica attribuita al writer ribelle di Bristol, Stefano Antonelli.

Nuova opera di Banksy sui muri di Londra per Natale: i bambini che indicano il cielo - L'inafferrabile street artist britannico Banksy ha confermato, attraverso i suoi tradizionali canali social, la paternità di un nuovo graffito apparso a Londra nelle scorse ore nella zona di Bayswater ... msn.com

Due bambini sdraiati a terra che guardano il cielo, il nuovo murale di Banksy a Londra - Lo street artist britannico Banksy ha svelato la sua ultima opera nel centro di Londra, suscitando curiosita' e speculazioni. notizie.tiscali.it

