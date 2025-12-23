Ducati maxi furto di pezzi di ricambio Bottino di 200mila euro | denunciato

Ducati è al centro di un’indagine dopo un maxi furto di pezzi di ricambio, con un bottino stimato di 200 mila euro. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti alcuni dei pezzi sottratti nel colpo avvenuto a novembre. L’uomo coinvolto è stato denunciato. La vicenda evidenzia le difficoltà di contrasto ai furti nel settore delle motociclette e dei ricambi di alta qualità.

Dalla perquisizione in casa spunta il bottino trafugato nel colpo messo a segno a novembre: denunciato. I carabinieri della stazione Bologna Borgo Panigale hanno identificato un 37enne rumeno, residente a Bologna, sorpreso in possesso di pezzi di ricambio e altri accessori per moto da corsa di provenienza furtiva. È successo durante una perquisizione domiciliare che i militari hanno eseguito a casa dell'uomo su disposizione della Procura nell'ambito di un'indagine per furto ai danni della Ducati di Borgo Panigale, dove il soggetto aveva lavorato per conto di una ditta di impianti elettrici. Appresa la notizia del furto, avvenuto a novembre, i carabinieri avevano avviato l'attività investigativa, visionando le immagini di videosorveglianza, cercando di capire chi aveva avuto accesso al magazzino così da risalire al presunto responsabile.

