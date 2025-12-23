DSA a Capri un seminario formativo con esperti e dirigenti scolastici

Il 17 dicembre 2025 si è svolto a Capri il seminario “Disturbi Specifici dell’Apprendimento”, presso la Sala Pollio del Centro Polifunzionale. L’evento ha coinvolto dirigenti scolastici, insegnanti di vari ordini e alcuni genitori, offrendo un’occasione di approfondimento e confronto sui DSA. Un incontro volto a promuovere una maggiore consapevolezza e a condividere strategie per il supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.

Si è svolto mercoledì 17 dicembre 2025, presso la Sala Pollio del Centro Polifunzionale di Capri, il seminario “Disturbi Specifici dell’Apprendimento”, un importante appuntamento formativo rivolto a dirigenti, docenti di ogni ordine e grado, al quale hanno preso parte anche alcuni genitori interessati. La sala si è presentata gremita, a testimonianza dell’interesse e della vicinanza di simili tematiche alla vita quotidiana della comunità scolastica. L’incontro ha offerto una panoramica aggiornata sui DSA – dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia – con un focus sulle difficoltà attentive e sulla memoria di lavoro, fornendo agli addetti ai lavori strumenti concreti per costruire una didattica più consapevole, inclusiva e basata su evidenze scientifiche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

