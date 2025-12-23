Droni russi sui cieli Nato una bufala per portarci in guerra

Negli ultimi tempi, si diffondono spesso notizie di droni russi sui cieli della NATO, alimentando timori di un possibile conflitto. Tuttavia, molte di queste affermazioni si rivelano infondate o esagerate. È importante valutare con attenzione le fonti e distinguere tra realtà e allarmismo, per comprendere meglio la situazione e mantenere un'informazione equilibrata su eventi di questa natura.

Non passa giorno senza che qualcuno non annunci una prossima invasione dell'Europa da parte dei russi. I carrarmati di Putin sarebbero dietro l'angolo e gli aerei di Mosca pronti al decollo. A sostegno della tesi di un attacco imminente vengono lanciati moniti dai Paesi che un tempo facevano parte della cortina di ferro. Ma anche l'intelligence dei cosiddetti alleati, cioè di americani e inglesi, non si tira indietro. Senza dimenticare gli appelli dei generaloni di cui abbiamo dato conto qualche giorno fa, con l'invito dei capi di Stato maggiore francese e britannico a prepararsi a perdere in battaglia i propri figli.

