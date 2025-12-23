Droga e stupra la moglie con altri cinque uomini per oltre 13 anni | un nuovo ‘caso Pelicot' nel Regno Unito
Un uomo di 49 anni, Philip Young, è sotto accusa nel Regno Unito per aver drogato e violentato l’ex moglie Joanne insieme ad altri cinque uomini, in un periodo di oltre 13 anni. L’indagine evidenzia un grave episodio di abuso prolungato, sollevando importanti questioni sulla tutela delle vittime e sulla gestione dei reati di violenza e abusi sessuali.
Un uomo di 49 anni, Philip Young, è accusato di aver drogato e violentato con altri cinque uomini l’ex moglie Joanne per oltre 13 anni. Il 49enne è incriminato per 56 reati sessuali tra abusi, sottomissione chimica, voyeurismo e pedopornografia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Seda e violenta la moglie filmando tutto per anni: il nuovo ‘caso Pelicot’ in Germania
Leggi anche: Seda e violenta la moglie filmando tutto per anni: il nuovo ‘caso Pelicot’ in Germania
Bidello tedesco droga e violenta la moglie per sei anni, poi pubblica i video su internet.
Prato, droga una dipendente con una minestra e la stupra: fermato x.com
Il caso è quello della giovane che nei giorni scorsi ha avuto il coraggio di denunciare la violenza subita da un uomo di 59 anni, che le avrebbe somministrato, dentro una minestra, la “droga dello stupro” per poi abusare di lei - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.