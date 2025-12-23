Droga e stupra la moglie con altri cinque uomini per oltre 13 anni | un nuovo ‘caso Pelicot' nel Regno Unito

Un uomo di 49 anni, Philip Young, è sotto accusa nel Regno Unito per aver drogato e violentato l’ex moglie Joanne insieme ad altri cinque uomini, in un periodo di oltre 13 anni. L’indagine evidenzia un grave episodio di abuso prolungato, sollevando importanti questioni sulla tutela delle vittime e sulla gestione dei reati di violenza e abusi sessuali.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.