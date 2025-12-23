Droga e stupra la moglie con altri cinque uomini per oltre 13 anni | un nuovo &#8216;caso Pelicot' nel Regno Unito

Un uomo di 49 anni, Philip Young, è sotto accusa nel Regno Unito per aver drogato e violentato l’ex moglie Joanne insieme ad altri cinque uomini, in un periodo di oltre 13 anni. L’indagine evidenzia un grave episodio di abuso prolungato, sollevando importanti questioni sulla tutela delle vittime e sulla gestione dei reati di violenza e abusi sessuali.

Un uomo di 49 anni, Philip Young, è accusato di aver drogato e violentato con altri cinque uomini l’ex moglie Joanne per oltre 13 anni. Il 49enne è incriminato per 56 reati sessuali tra abusi, sottomissione chimica, voyeurismo e pedopornografia. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Seda e violenta la moglie filmando tutto per anni: il nuovo ‘caso Pelicot’ in Germania

