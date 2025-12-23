‘Dream of the Desert’ | il primo treno ultra-luxury che parla italiano Accordo Arsenale-Simest | 70 milioni di investimento

Roma, 23 dicembre 2025 – Arsenale annuncia un accordo strategico con SIMEST (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) per “ Dream of the Desert ”, il primo ultra-luxury train cruise italiano in Arabia Saudita, che segna l’ingresso del Gruppo nel mercato mediorientale. L’operazione prevede un investimento equity congiunto pari a 37 milioni di euro da parte di Arsenale e SIMEST e un finanziamento di 35 milioni di euro erogato dal Tourism Development Fund saudita. Il progetto, nato a seguito dell’accordo siglato da Arsenale con Saudi Arabia Railways (SAR) per l’utilizzo della rete ferroviaria nazionale, prevede l’ intervento di SIMEST per 15 milioni di euro attraverso la Sezione Infrastrutture del Fondo 39481, il plafond – gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – dedicato alle imprese italiane attive nelle grandi commesse estere che valorizzano la filiera nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

