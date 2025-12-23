Dove vedere in tv Conegliano-San Giovanni in Marignano oggi A1 volley femminile | orario programma streaming

Ecco dove seguire in tv e streaming la partita Conegliano-San Giovanni in Marignano, valida per la sedicesima giornata di Serie A1 femminile. L'incontro si svolgerà martedì 23 dicembre alle 20.30. Troverai tutte le informazioni su orari, programma e modalità di visione per seguire questa gara di alto livello nel massimo campionato di volley femminile italiano.

Martedì 23 dicembre (ore 20.30) si giocherà Conegliano-San Giovanni in Marignano, incontro valido per la sedicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Dopo aver giocato sabato sera sul campo di Cuneo, le Campionesse d’Europa proseguiranno il loro cammino in campionato, con l’obiettivo di regalarsi una vittoria per gustarsi meglio il Natale e tornare con entusiasmo in occasione del big match previsto il 27 dicembre contro Milano. LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-SAN GIOVANNI IN MARIGNANO DALLE 20.30 La corazzata veneta si presenterà all’appuntamento da capolista del torneo e sarà attesa dal calore del proprio pubblico al PalaVerde di Treviso per fronteggiare la compagine romagnola, ultima in classifica e in piena lotta per non retrocedere. 🔗 Leggi su Oasport.it

