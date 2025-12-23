Dove trascorrono il Natale le famiglie reali?

Le famiglie reali di tutto il mondo scelgono diverse destinazioni per trascorrere le festività natalizie e il Capodanno. Dalle residenze storiche ai luoghi di villeggiatura, ogni famiglia reale ha le proprie tradizioni e preferenze. In questo articolo, vi accompagniamo in un viaggio virtuale per scoprire dove le famiglie reali passeranno le feste, incontrando le loro scelte e usanze durante questo periodo speciale.

Re Carlo, le novità del Natale 2025: il sovrano modifica la tradizione - Un sapore diverso grazie a una minore dose di rigidità, con nuove ab ... dilei.it

Il protocollo di Natale dei reali, dal rigido dress code al Monopoly vietato - Sebbene re Carlo abbia allentato le regole del giorno di Natale dopo la scomparsa della regina Elisabetta, ci sono ancora molte cose da fare (e da non fare) che i reali devono rispettare. msn.com

Il principe William ha una divertente tradizione di famiglia per le notti di Natale | Famiglia Reale

19/25 Il titolo del libro di oggi è una garanzia... MISS DETECTIVE. UN MISTERO COI FIOCCHI... di Robin Stevens. Trama : Mancano due giorni al Natale e Daisy Wells e Hazel Wong trascorrono le loro vacanze a Cambridge. L'aria è carica di neve, - facebook.com facebook

La coppia reale festeggia il Natale a Kongsseteren, mentre la famiglia del principe ereditario trascorre il Natale nella baita di Uvdal. x.com

