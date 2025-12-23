Dormiva su una carrozza ferroviaria | rintracciato ed espulso l' autore delle aggressioni ai dipendenti di FS

È stato individuato e rintracciato a Reggio Calabria l’autore delle aggressioni, minacce e danneggiamenti ai dipendenti e beni di FS. L’uomo, che aveva dormito su una carrozza ferroviaria, è stato identificato e successivamente espulso. L’intervento ha permesso di garantire maggiore sicurezza per il personale e proteggere le infrastrutture del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Individuato e rintracciato a Reggio Calabria l’uomo ritenuto responsabile di una serie di aggressioni, minacce e danneggiamenti ai danni di dipendenti e beni del Gruppo Ferrovie dello Stato. Si tratta di un cittadino extracomunitario irregolare, con numerosi precedenti penali e di polizia, già. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: FS Logistix (Gruppo FS) porta a Expo Ferroviaria 2025 nuove tecnologie per l’innovazione della logistica in Europa Leggi anche: Latitante condannato per abusi su una bimba di 6 anni, rintracciato ed estradato dagli Usa Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Dormiva su una carrozza ferroviaria: rintracciato ed espulso l'autore delle aggressioni ai dipendenti di FS; Rintracciato dalla Polfer di Reggio l'autore di danneggiamenti e aggressioni in città. Sarà espulso. Reggio, beccato a dormire in una carrozza l’uomo autore di aggressioni e danni sui treni in centro città - L'uomo è risultato autore di minacce ai dipendenti del Gruppo FS, oltre che protagonista di aggressioni per le vie del centro città ... citynow.it

Rintracciato dalla Polfer di Reggio l'autore di danneggiamenti e aggressioni in città. Sarà espulso - L'uomo, sorpreso a dormire dentro una carrozza ferroviaria, è stato condotto in Questura per attivare le previste procedure di rimpatrio coattivo ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.