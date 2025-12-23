Dormiva su una carrozza ferroviaria | rintracciato ed espulso l' autore delle aggressioni ai dipendenti di FS

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato individuato e rintracciato a Reggio Calabria l’autore delle aggressioni, minacce e danneggiamenti ai dipendenti e beni di FS. L’uomo, che aveva dormito su una carrozza ferroviaria, è stato identificato e successivamente espulso. L’intervento ha permesso di garantire maggiore sicurezza per il personale e proteggere le infrastrutture del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Individuato e rintracciato a Reggio Calabria l’uomo ritenuto responsabile di una serie di aggressioni, minacce e danneggiamenti ai danni di dipendenti e beni del Gruppo Ferrovie dello Stato. Si tratta di un cittadino extracomunitario irregolare, con numerosi precedenti penali e di polizia, già. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Leggi anche: FS Logistix (Gruppo FS) porta a Expo Ferroviaria 2025 nuove tecnologie per l’innovazione della logistica in Europa

Leggi anche: Latitante condannato per abusi su una bimba di 6 anni, rintracciato ed estradato dagli Usa

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Dormiva su una carrozza ferroviaria: rintracciato ed espulso l'autore delle aggressioni ai dipendenti di FS; Rintracciato dalla Polfer di Reggio l'autore di danneggiamenti e aggressioni in città. Sarà espulso.

dormiva carrozza ferroviaria rintracciatoReggio, beccato a dormire in una carrozza l’uomo autore di aggressioni e danni sui treni in centro città - L'uomo è risultato autore di minacce ai dipendenti del Gruppo FS, oltre che protagonista di aggressioni per le vie del centro città ... citynow.it

dormiva carrozza ferroviaria rintracciatoRintracciato dalla Polfer di Reggio l'autore di danneggiamenti e aggressioni in città. Sarà espulso - L'uomo, sorpreso a dormire dentro una carrozza ferroviaria, è stato condotto in Questura per attivare le previste procedure di rimpatrio coattivo ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.