Doppio Fondo il podcast su due cold case che scava nell’abisso di una città

Doppio Fondo è un podcast che esplora due cold case, analizzando le indagini e i contesti di una città. Attraverso le testimonianze di tre fratelli malavitosi, due imprenditori scomparsi e colleghi cronisti, il podcast ricostruisce le vicende e i misteri nascosti negli anni, offrendo uno sguardo approfondito e sobrio su storie di cronaca e giustizia che si intrecciano nel tempo.

Tre fratelli malavitosi, due imprenditori morti e altrettanti colleghi cronisti che si ritrovano dopo decenni a lavorare fianco a fianco, proprio come gli investigatori che risolveranno il caso a distanza di oltre vent’anni. Sullo sfondo una città, Brindisi, e la sua storia criminale e sociale, dal sogno di diventare capitale dell’ industria chimica alla nomea di “Marlboro City”, l’epicentro del contrabbando negli Anni novanta. Tutto questo hanno shakerato i giornalisti Carlo Annese e Gianmarco Di Napoli in Doppio fondo. È un podcast in sei puntate – più il bonus track di un’intervista esclusiva a uno dei boss pentiti della Sacra Corona Unita – per raccontare la risoluzione di uno dei meno noti e più clamorosi cold case, la scomparsa di Salvatore Cairo, sparito nel nulla nel novembre 2000. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

